Sivasspor, Rybalka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor geçtiğimiz yıl Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev’den 1 yıllığına kiraladığı Serhiy Rybalka’yı yeniden renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı ekibin Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde kamp yaptığı otele gelen Ukraynalı sporcu kendisini 3 yıllığına takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. Rybalka otelde takım arkadaşları ile hasret gidererek tebrikleri kabul etti.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu 21 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.