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27 Temmuz 2018 10:09

Sivasspor son hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Bolu kampındaki son hazırlık maçında Spor Toto 1.

Sivasspor son hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı

27 Temmuz 2018 10:09

Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.


Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde devam eden Demir Grup Sivasspor kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılaştı ve 90 dakika 2-2 sona erdi.


Demir Grup Sivasspor’un gollerini 36’ncı dakikada Paul Papp ve 58’inci dakikada Zoro Cyriac atarken, Eskişehirspor’un gollerini ise 44’üncü dakikada Kamal Issah ile 45’inci dakikada Jesse kaydetti. Sivasspor’un Barcelona’dan transfer ettiği Douglas da ikinci yarı forma giydi.


Kırmızı-beyazlı ekip kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Tractor Sazi ile 1-1 berabere kalmış, Sebail’li takımını 2-1 mağlup ederken, Boluspor’a da 3-1 mağlup olmuştu.




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