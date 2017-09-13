Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 22:16

Sivasspor taktik çalıştı

Süper Lig’in 5.

Sivasspor taktik çalıştı

13 Eylül 2017 22:16

haftasınde deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5’e 2 pas ve dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programların yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.


Antrenmanda Auremir Dos Santos takımdan ayrı düz koşu yaparken, Vitaly Dyakov, Muhammet Demir ile John Boye çalışmalarda yer almadı.


Kırmızı-beyazlı ekibimiz yarın saat 17.00’de kulüp tesislerinde U-21 takımı ile antrenman maçı yapacak. Mücadele basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Açık
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç