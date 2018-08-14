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14 Ağustos 2018 10:11

Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Sivasspor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

14 Ağustos 2018 10:11

haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


haftasında 17 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan D.G. Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından dar alanda oyun oynayan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Antrenmanı Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti.




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