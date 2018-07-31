Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonuna hazırlanan Demir Grup Sivasspor, Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde yaptığı kampın ardından kente göndü. İki günlük iznin ardından kırmızı-beyazlı ekip hazırlarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen idman düz koşuyla başladı. Daha sonra futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenmana yeni transferler Aydın Karabulut ve Douglas Pereira dos Santos da katıldı.

Demir Grup Sivasspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında cumartesi günü 4 Eylül Stadyumu’nda TFF 2. Lig takımlarından Gaziantepspor ile karşılaşacak.