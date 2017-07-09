Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor kulüp tesislerinde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başladı. Ardından minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip kondisyon çalışmalarıyla sürdürdüğü antrenmanı taktik programların yer aldığı uygulamalar ile tamamladı. Antrenmana izinli olan John Boye, Arouna Kone ve Elderson Echiejile katılmadı.

Boye ve Kone Sivasspor’un 15 Temmuz’da yapacağı 2. etap Bolu kampına katılacak. Elderson ise 13 Temmuz’da Bolu’da çalışmalarına başlayacak. Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam edecek.