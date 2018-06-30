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30 Haziran 2018 11:53

Sivasspor’da kaleci Tolgahan sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da yeni sezon öncesi kaleci Tolgahan Acar sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’da kaleci Tolgahan sağlık kontrolünden geçti

30 Haziran 2018 11:53


Pazartesi günü Sivas’ta toplanarak yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayacak Demir Grup Sivasspor’da sağlık kontrolleri başladı. Takımın kalecilerden Tolgahan Acar Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.


Detaylı kan tetkikleri yapılan Tolgahan; efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları bölümünde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. Sağlık kontrolünden Kulüp Genel Müdürü Cafer Kaplan da yer aldı.




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