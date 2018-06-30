Sivasspor’da kaleci Tolgahan sağlık kontrolünden geçti

Pazartesi günü Sivas’ta toplanarak yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayacak Demir Grup Sivasspor’da sağlık kontrolleri başladı. Takımın kalecilerden Tolgahan Acar Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Tolgahan; efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları bölümünde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. Sağlık kontrolünden Kulüp Genel Müdürü Cafer Kaplan da yer aldı.