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Sivasspor'da neşeli idman

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmandaki keyifli görüntüler dikkatlerden kaçmadı.


Kulüp tesislerinde teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip 2 saat süren antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı çalışmayla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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