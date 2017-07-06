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06 Temmuz 2017 09:44

Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Sivasspor, kulüp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

06 Temmuz 2017 09:44


Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Sivasspor, birinci etap kamp çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Ardından kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmana pas çalışması ile devam etti. Sivas temsilcisi, çift kale maçla çalışmalarını tamamladı. Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkanvekili Erdal Sarılar ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. İdmanı takip eden taraftarlar Başkan Otyakmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.




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