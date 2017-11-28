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28 Kasım 2017 16:11

Sivasspor’dan ÇEDAŞ’a teşekkür ziyareti

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Çamlıbel Elektrik A.

Sivasspor’dan ÇEDAŞ’a teşekkür ziyareti

28 Kasım 2017 16:11

Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa’yı ziyaret etti. Otyakmaz, Sivasspor’un yeni antrenman sahasındaki elektrik şebekelerinin devreye alınmasındaki destekleri dolayısıyla Akboğa’ya teşekkür etti.


Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un Başkanı Mecnun Otyakmaz, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa’ya ziyarette bulundu. Asbaşkan Faruk Taşseten’in de yer aldığı ziyarette kulüp başkanı Otyakmaz, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’ne yapılan yeni antrenman sahasının elektrik altyapısı ile ilgili desteklerinden dolayı ÇEDAŞ’a teşekkürlerini sundu.


Ziyarette konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta abonelerine kaliteli, kesintisiz ve sürekli elektrik dağıtım hizmeti sunma prensibi ile yatırım ve tesis çalışmalarına devam eden ÇEDAŞ’ın, kentin en önemli sembolleri arasında yer alan Sivasspor’a her zaman destek olmaya çalıştığını söyledi.


Kırmızı-beyazlı ekibin Sivas’ın dışa açılan yüzü ve kente ekonomik katkısı olan bir marka olduğuna vurgu yapan Akboğa,"ÇEDAŞ olarak Yiğidolar’a her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Yiğidolar’ın deplasmandaki maçlarını takip etmek isteyen şirket personelimize araç ve bilet temini konusunda destek olarak Sivasspor’un yanında yer almalarını sağlıyoruz. Ayrıca bu yıl Yiğidolar’ı yalnız bırakmamak için iki loca kiraladık. Sivasspor’a şirketimizin imkanları dahilinde her türlü desteği gösteriyoruz" dedi.


Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise ÇEDAŞ’ın desteklerini her zaman hissettiklerini ifade ederek Genel Müdür Akboğa ve tüm ÇEDAŞ çalışanlarına teşekkür etti.




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