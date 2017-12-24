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24 Aralık 2017 00:49

Sivassporlu futbolculardan Alzheimer için duyarlı davranış

Medicana Sağlık Grubu’nun sağlık sponsoru olduğu Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile oynadığı maça Alzheimer hastalığına dikkat çeken bir pankartla çıktı.

Sivassporlu futbolculardan Alzheimer için duyarlı davranış

24 Aralık 2017 00:49

Futbolcular seyircilere, bir kez daha Alzheimer’in önemini hatırlattı.


Medicana Sağlık Grubu’nun sağlık sponsoru olduğu Demir Grup Sivasspor, 4 Eylül Stadı’nda oynanan maçta, Alzheimer hastalığı konusunda duyarlılık örneği gösterdi. Medicana Sağlık Grubu tarafından, Türkiye’de ve dünyada görülme sıklığı hızla artan Alzheimer hastalığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan uygulama kapsamında Sivassporlu futbolcular sahaya,"93 Gün Önce Dünya Alzheimer Günü’ydü. Biz Unutmadık. Ya Siz?" yazılı bir pankartla çıktı.


Her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Alzheimer Günü’ne, Alzheimer hastalarının sıkça yaşadığı ’unutkanlık’ üzerinden gönderme yapan pankart, hastalığın unutulmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Türkiye Alzheimer Derneği’nin güncel verilerine göre, Türkiye’de 600 bin, Alzheimer, 1 milyon demans hastası bulunuyor. Türkiye’deki Alzheimer hastalarının 30 binden fazlası, 65 yaş altı gençlerden oluşuyor.




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