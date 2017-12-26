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26 Aralık 2017 09:40

Sivasspor’un vazgeçilmezi Arouna Kone oldu

Sivasspor’un sezon başında İngiltere’nin Everton takımından transfer ettiği Arouna Kone ligin ilk yarısında takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Sivasspor’un vazgeçilmezi Arouna Kone oldu

26 Aralık 2017 09:40

Fildişi Sahilli yıldız oyuncu 17 maçın tamamında 1493 dakika forma giyerken 8 gol atıp 3 de asist yaptı.


Kırmızı-beyazlı ekibin oynadığı 17 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıkan yıldız oyuncu bu maçların 13’ündü 90 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Samet Aybaba’nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Kone, 1493 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Akhisarspor maçlarında ise oyundan çıkarıldı.


Kone bu maçlarda 8 gol atarak takımın en golcü ismi olurken, 3 de asist üretti. Fildişi Sahilli oyuncu ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir mücadelesinin 90. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kırmızı-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Cem Özdemir, defans oyuncusu John Boye ve kaleci Ali Şaşal Vural ise ligde hiç süre almadı.



Bjarsmyr takip etti


Kone’yi 16 maçta forma giyerek 1440 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Mattias Bjrsmyr takip etti. Orta saha oyuncusu Emre Kılınç 16 maçta 1424 dakika sahada kalarak 3’üncü sırada yer aldı. Orta saha oyuncusu Hakan Arslan 17 maçta 1357 dakika, Auremir 16 maçta 1288 dakika, kaleci Sergio Rochet 14 maçta 1260 dakika, Ziya Erdal da 14 maçta 1113 dakika forma şansı buldu.


Sivasspor’da futbolcuların oynadığı maç sayıları ve süreleri şöyle:


Futbolcu Maç sayısı Süre


Arouna Kone 17 1493


Mattias Bjarsmyr 16 1440


Emre Kılınç 16 1424


Hakan Arslan 17 1357


Auremir Evangelista 16 1288


Sergio Rochet 14 1260


Ziya Erdal 14 1112


Delvin N’Dinga 11 957


Thievy Bifouma 12 945


Sergiy Rıbalka 14 939


Vitali Dyakov 11 916


Carl Medjani 11 767


Rıdvan Şimşek 12 645


Mert Hakan Yandaş 12 583


Elderson 7 458


Tolgahan Acar 3 270


Leandrinho Barrios 4 238


Gohi Bi Cyriac 7 234


Hakan Bilgiç 6 205


Muhammet Demir 8 172


Galip Güzel 5 154


Ergin Keleş 2 6




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