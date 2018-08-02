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02 Ağustos 2018 09:29

Sivassspor’dan kombine sayacı

Yeni sezona 20 bin kombine hedefiyle yola çıkan Demir Grup Sivasspor, hedefe ulaşmak için resmi internet sitesine kombine sayacı koyarak taraftarları bilgilendiriyor.

Sivassspor’dan kombine sayacı

02 Ağustos 2018 09:29


Sivasspor’un resmi internet sitesinde yer alan sayaçta hedeflenen kombine, güncel satılan kombine ile hedefe kalan kombine sayısı yer alıyor. Kırmızı-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar internet sitesini ziyaret ederek kombine satışındaki son durumu takip edebiliyor.


Sivasspor’un bu seneki kombine fiyatları ise şöyle:


Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası Alt ve Üst Tüm Tribünler: 60 TL


Maraton Alt ve Üst C-D-E Tribün: 180 TL


Maraton Alt ve Üst A-B-F-G Tribün: 120 TL


VIP B Üst Bayan Tribün: 60 TL


VIP E-B Alt Tribün: 600 TL




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