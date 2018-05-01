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01 Mayıs 2018 14:24

Sivas’ta 1 Mayıs

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, Sivas’ta bir çok siyasi ve sendikal örgütün katılımıyla kutlandı.

Sivas’ta 1 Mayıs

01 Mayıs 2018 14:24


Sivas’taki kutlamalara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere bir çok sendika destek verdi. Katılımcılar etkinliğe saatler kala Ethembey Parkı önünde belirlenen alanda toplanıp, bağlı bulundukları sendikaların flamalarıyla slogan atarak Mevlana Caddesi’ndeki kutlama alanına kadar yürüdü. Burada işçiler halay çekip türküler söyledi. CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız burada bir konuşma yaparak tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı.


Etkinlik sırasında polis tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. İşçi bayramı olmasına rağmen geçinebilmek için simit satmak zorunda kalan seyyar satıcılar da dikkatlerden kaçmadı.




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