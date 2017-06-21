Sivas’ta 13 bin 480 kişi istihdam edildi

Vali Davut Gül, istihdam seferberliğine katkı sağlanması amacıyla İş-Kur tarafından düzenlenen ’İstihdam Otobüsü’ etkinliğine katıldı. Kent merkezinde organize edilen programda Vali Gül, İş-Kur personelleriyle bir araya gelerek kayıt standında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gül, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülke genelinde 2 milyon kişinin istihdam edilmesine yönelik çalışma başlatıldığını söyledi. Bu kapsamda Sivas’ta İş-Kur’un koordinesi, iş adamları ve kamu kurumlarının destekleri ile istihdam seferberliği tanıtımın yapıldığını söyledi.

İstihdam seferberliğinin en önemli ayağının ilave istihdam edilenlerin sigorta giderlerinin karşılanması olduğunu söyleyen Gül,"İstihdam seferberliği ilimizde kabul gördü. İlave istihdamlar gerçekleşti. 13 bin 480 kişi işe yerleştirildi. Ben tüm paydaşlarımızı teşekkür ediyorum. Bu bir ekip çalışması. Netice olarak iyi bir sonuç elde edildi. Yen iş kuranlara da hayırlı kazançlar diliyorum." diye konuştu.

İş-Kur Müdürü Hikmet Canpolat ise, kurumu tanıtmak ve iş başvurusuna yönelik vatandaşlardan kayıt almak için gün boyu hizmet edeceklerini dile getirdi.