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15 Temmuz 2018 22:57

Sivas’ta 15 Temmuz anma programı

Sivas’ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programı düzenlendi.

Sivas’ta 15 Temmuz anma programı

15 Temmuz 2018 22:57


Sivas’ta “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında tren garı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle tarihi Cumhuriyet meydanına yürüdü. Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşünden sonra tarihi meydanda toplanan vatandaşlar istiklal Marşı okudu ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İki yıl önce 15 Temmuz gecesi olduğu gibi meydanları dolduran vatandaşlar bugünkü anma programında da tarihi kent meydanını hınca hınç doldurdu. Burada Sivas Valisi Davut Gül ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın başta olmak üzere birçok konuşma yapıldı. Aydın, “Onlar şunu hesap etmediler. Bu millet yedi düvele karşı tarihte nasıl kenetlenmişse gerektiği zaman aynı şekilde kenetlenmesini bilecektir. Bunu düşünemediler" dedi.




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