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15 Temmuz 2018 13:19

Sivas’ta 15 Temmuz anması

Sivas’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehitlik ziyareti yapıldı.

Sivas’ta 15 Temmuz anması

15 Temmuz 2018 13:19


Mezarlık ziyaretine Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Program şehit mezarları başında Kuran-ı Kerim tilaveti okunması ile başladı. Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Polis Şehitliği ve Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Protokol üyeleri burada 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı’nda Özel Harekat Daire Başkanlığı’na darbe girişimcileri tarafından yapılan bombalı saldırıda şehit düşen 4. sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin’in Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan mezarı ziyaret etti ve gül bıraktı. Ayrıca Polis Şehitliği ve Garnizon Şehitliği’ni ziyaret eden protokol üyeleri şehit mezarlarına gül bırakıldı.




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