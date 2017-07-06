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06 Temmuz 2017 12:38

Sivas’ta 15 Temmuz hazırlıkları

Sivas Valisi Davut Gül, yaklaşın 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü öncesi İlçe Kaymakamları ile bir araya gelerek anma etkinlikleri hakkında görüştü.

Sivas’ta 15 Temmuz hazırlıkları

06 Temmuz 2017 12:38


İlçe Kaymakamları ile Valilik Toplantı Salonunda bir araya gelen Vali Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açıklamış olduğu bir program bulunduğunu belirterek, "Ayın 11’inde illerin ve ilçelerin camilerinde mevlit okunacak. Yine o tarihte şehitlikler ziyaret edilecek. 14’ü akşamı da şehit aileleri ile birlikte yemekli bir program olacak. İl merkezinde valilik koordinesinde vereceğimiz yemeğe sizlerin de programı uyarsa şehit aileleri ile birlikte katılırsınız. Onun ötesinde bize düşen ilde ve ilçelerde ses sisteminin, sahnenin sağlanması. Yaz dönemi olması nedeniyle katılacakların su ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması için STK’ları da bu işin içine sokarak böyle bir organizasyon yapılacak. “dedi.




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