Sivas'ta 16 yılda 84 milyon fidan dikildi

Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip 2'nci şehri Sivas'ta ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son 16 yılda 84 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Sivas'ta ağaçladırma çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan hatıra ormanında fidan dikimi gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile vatandaşların katıldığı etkinlikte bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılanlar diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Sivas'ın ağaçlandırma çalışmalarında Türkiye'deki örnek illerden bir tanesi olduğunu söyleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, "2002'den bugüne kadar yaklaşık 84 milyon fidan dikildi. Yolculuk yaptığımız yolun sağında ve solunda birçok noktadaki fidanlar son yılların ürünüdür. Bu rutin bir faaliyetten öte herkesin gönül rızalığıyla yapması gereken bir faaliyettir. Bu topraklar bizden öncekilerden bize miras kaldı biz de daha sonrakilere bırakacağız. İnşallah seneye 4 Eylül'den 101 milyoncu fidanı dikeceğiz. Dolayısıyla Sivas bu manada ağaçlandırma çalışmalarında yaptığı kampanyalarla olağanüstü bir ivme kazanmış olacak. Yeşil bir Sivas olacak" dedi.