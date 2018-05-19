Sivas’ta 19 Mayıs çoşkusu

Kutlamalar kapsamında ilk olarak gençlik yürüyüşü ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas tren garı önünde başlayan Gençlik Yürüyüşü İnönü Bulvarı üzerinden devam etti. Yürüyüşe Vali Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın yanı sıra, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüş kent meydanında bulunan Atatürk anıtında sona erdi. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal marşının okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç anıta çelenk sundu. Ardından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde; halk oyunları, muay thai, jimnastik, wushu gösterileri yapıldı. Etkinlik halat çekme yarışması ile son buldu.

Minik Berat halaya ayak uydurdu

Halk oyunları ekibinin gösterisi sırasında 5 yaşındaki Muhammet Berat Elbay adındaki küçük çocuğun ise Sivas’ın ünlü köy ağırlaması oyununa dayanamayıp ayak uydurması izleyenlere tebessüm ettirdi.

Etkinlik sonrası konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın,19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının güzel geçtiğine değinerek, ”Birbirinden güzel gösteriler sundular. Hepsinin bayramını kutluyorum. Bu ülkenin geleceği gençlerimize emanet. Bugünkü büyüklerinden aldığı bayrağı daha yukarı taşıyacaklardır.”dedi.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde ki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram etkinlikleri saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal marşı ile başladı. İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan spor gösterileri gerçekleştirildi. 19 ilçede bulunan okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, İlçe Kaymakamı Uzunoğlu, Belediye Başkanı Yüksel ve Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız tarafından ödülleri verildi. Suşehri ilçesinde kutlama programı geçit töreniyle sona erdi.