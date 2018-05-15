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15 Mayıs 2018 16:41

Sivas’ta 2 bin kişilik iftar çadırı kuruldu

Sivas Belediyesi Ramazan ayında her gün 2 bin kişiye iftar verecek.

Sivas’ta 2 bin kişilik iftar çadırı kuruldu

15 Mayıs 2018 16:41


11 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Sivas Belediyesi’de gelenekselleşen iftar çadırını tarihi kent meydanında kurarak vatandaşlara ücretsiz yemek hizmeti verecek.


İftar çadırında devam eden çalışmaları inceleyen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Yine bir Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Artık geleneksel hale gelen iftar çadırımızda gördüğümüz gibi hazır kurulmuş halde. Bu sene daha modern daha fonksiyonel ve daha kullanışlı bir çadır kuruldu. Net 2 bin kişi aynı anda burada orucunu açabilecek. Bu yıl farklı olarak hiç kimse yemeğini kendisi almayacak. Vatandaşlar gelip masasına oturacak. Bizim 8 adet dağıtım personelimiz olacak. Bu dağıtım ekipleri yaklaşık 15 dakika öncesinden yemekleri dağıtmaya başlayacak. İftar saati geldiğinde de yemek dağıtımı tamamlanmış olacak. Bunu yaparken kurulan dağıtılan yemeklerin soğumaması için, yemekleri ısıtan bir sistemle bu hizmet gerçekleştirilecek." dedi.




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