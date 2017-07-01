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01 Temmuz 2017 16:08

Sivas’ta ’2 Temmuz’ alarmı

Sivas Madımak Olayları’nın 24’üncü yıl dönümü nedeniyle yarın kentte düzenlenecek anma programları öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.

Sivas’ta ’2 Temmuz’ alarmı

01 Temmuz 2017 16:08

Otel çevresi ve anma programına katılacakların geçiş güzergahlarında 2 bin 500 polis görev alacak.


2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 24’üncü yıl dönümü kapsamında yarın yapılacak anma programı için kentte tedbirler artırıldı. Anma etkinlikleri sırasında her hangi bir olay yaşanmaması için polis ekipleri alarma geçirildi. 1 Temmuz Cuma günü saat 20.00 itibariyle bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılarak araç parkına izin verilemeyecek. Anma etkinliği kapsamında, yürüyüşün yapılacağı güzergahın başlangıcı olan Seyrantepe, Fidanlık, Yeditepe, Mehmet Akif Ersoy, Hikmet Boran, Mevlana ve Atatürk Caddeleri ile Seyrantepe Kavşağı, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Ali Ağa Cami Sokak, Orduevi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi ve bu sokaklara açılan yollara araç park edilmeyecek. Polis ekipleri anma programına şehir dışından gelecek için kontrollerini arttırdı. Sivas-Ankara, Sivas- Kayseri ve Sivas-Erzincan karayolunda uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri şehre giren araçları durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan şahısların kimliklerini de kontrol eden polis ekipleri olumsuz durumu olmayanların geçişine izin verdi.


2 bin 500 polis görev alacak


Anma etkinlikleri kapsamında güzergah üzerindeki geçiş noktaları ile otel civarında ise yaklaşık 2 bin 500 polis görevlendirilecek. Çevre illerden kentte polis takviyesi yapılacak. Anma programı valilik ve belediye öncülüğündeki protokol üyeleri eski Madımak Oteli, bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek, olayda ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bırakacak. Alevi Dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılacağı büyük anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi’nde toplandıktan sonra, Mevlana Caddesi üzerinden yürüyüşe geçerek kent meydanını takiben eski Madımak Oteli’nin bulunduğu, eski Belediye Sokak önüne gelecek. Burada anma programı gerçekleştirilecek.




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