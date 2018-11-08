Sivas'ta 223 bin ağacın kesilmesi önlendi

Sivas Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle geri dönüşüm yelpazesini gün geçtikçe genişletiyor. Bu kapsamıda; atık kağıt, plastik, cam, kompozit, bitkisel yağ, pil, tekstil ürünleri, ayakkabı, araç lastiği, elektrikli ve elektronik eşyalar gibi birçok farklı alanda geri dönüşüm yapılarak ülke ekonomisine kazanç sağlanıyor. Okullar ve kamu kurumlarında ise çevre bilinci, geri dönüşüm ve sıfır atık gibi konularda eğitimler düzenlenerek bu alanda toplumda farkındalık oluşturuluyor. Belediye tarafından şehir genlinde günlük 15 ton ambalaj atığı toplanarak geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor. Sivas'taki tüm muhtarlıklar, okullar ve talep edilen bölgelere yerleştirilen atık yağ toplama üniteleri sayesinde ise atık yağların toprağa, suya ve dolayısıyla tüm canlılara vermiş olduğu zararı en aza indirmek için büyük çaba gösteriliyor.

Vatandaşların 444 58 44 numaralı çağrı merkezini araması halinde evlerinde biriktirdikleri atık yağları görevliler gidip teslim alıyor. Şimdiye kadar 109 bin 804 litre atık bitkisel yağ toplanarak 109 milyon 804 bin litre suyun kirlenmesi önlendi. Öte yandan atık pillerin toplanması için tüm okullarda düzenlenen yarışmalar sonucunda 15 bin 553 kilogram atık pil toplanarak 62 bin 132 metrekare toprağın kirlenmesinin önüne geçildi. Bugüne kadar toplanan ambalaj atıkları sayesinde ise 223 bin 380 adet yetişkin ağacın kesilmekten kurtuldu. Kullanılmış elektrikli ve elektronik atıklar da yine evlerden ve iş yerlerinden alınarak geri dönüşüme dahil ediliyor. Bu alanda ise sadece bir yıl içerisinde 3 bin 40 kilogram atık toplandı.

Şehrin değişik noktalarına yerleştirilen 90 adet kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarası sayesinde ise vatandaşlar eskiyen kıyafet ve ayakkabılarını geri dönüşüme gönderebiliyor. Buradan elde edilen gelir ise Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Sağlık kuruluşlarında ortaya çıkan tıbbi atıklar da yönetmelik kapsamında toplanarak bertaraf ediliyor. İl genelinde aylık ortalama 75 ton tıbbi atık toplanıyor.

Katı atık düzenli depolama tesisinde kurulan sistemle çöpten elektrik enerjisi üretiliyor. Bu enerji ile ortalama 10 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Yine çöp depolama sahasına kurulan ön ayrıştırma tesisi ile günlük ortalama 5 ton ambalaj atığının geri dönüşümü sağlıyor. Çevre bilinci, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında ise bir yıl içerisinde 174 okulda 21 bin 248 öğrenciye eğitim verildi.