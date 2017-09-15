Sivas’ta 250 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Piyasa değeri 250 bin lira olan 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ve Suşehri Emniyet Müdürlüğüne bağı ekipler, D-100 karayolu ilçe girişi yakınında H.Y. yönetimindeki 34 NEY 61 plakalı ev eşyası yüklü tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada kasada bulunan tüm eşyalar indirilerek koliler açıldı. İçerisinde ev eşyası varmış gibi bantlanan koliler, baza ve beyaz eşyaların içerisinde piyasa değeri 250 bin lira olan 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yaklaşık 1 ay önce de aynı baba-oğul Van’dan İstanbul’a eşya götürürken polis ekiplerince yakalanmışlardı