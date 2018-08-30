Sivas’ta 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Sivas’ta Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi’ne ait çelenkler anıta sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Çelenk sunma törenine Sivas Valisi Davut Gül, 5’inci Er Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, gaziler ve vatandaşlar katıldı.