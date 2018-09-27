Sivas'ta 32 bin 965 büyükbaş şapa karşı aşılandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın şap aşılama programı kapsamında Sivas'ta 32 bin 965 büyükbaş hayvan şapa hastalığına karşı aşılandı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2018 yılı şap aşılaması programının yanı sıra yeni doğan buzağılara küpe uygulaması ve brucella aşılaması çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız,"Şap aşısı ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır. Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibariyle özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle hayvan sahiplerinin işletmelerindeki hayvanları aşılatmaları zorunludur. İşletme sahiplerinin kampanya dönemlerinde hayvanlarını aşılatmamaları halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içerisinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez, buzağı desteklemelerinden faydalanamazlar. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması büyük önem arz etmektedir. Aşılama esnasında hayvanlar uygun şekilde zapturapt altına alındıktan sonra aşılanmalıdır. Nadiren bazı hayvanlarda aşıya karşı ilk birkaç saat içerisinde alerjik reaksiyonlar oluşabilmekte, işletme sahibinin bu durumu yetkililere bildirmesi halinde alerjik reaksiyonun olumsuz sonuçları önlenebilmektedir. Alerjik reaksiyon sonucunda ölen hayvanların bedelleri bakanlığımız tarafından yetiştiriciye ödenmektedir. Aşılamaya bağlı olarak gelişen yavru atımlarında laboratuvar teşhisine bağlı olarak tazminat ödenmektedir. Şap aşısı iki aylıktan büyük tüm sığır ve manda cinsi hayvanlara uygulanmaktadır" dedi.

Aşılama kampanyası kapsamında Sivas merkezde 32 bin 965 büyükbaş hayvana şap aşısı uygulandı. 2018 yılı güz şap aşılama Kampanyası 19 Kasım'da sona erecek.