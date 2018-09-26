Sivas'ta 60 bin ton patates hasadı bekleniyor

Türkiye'nin önemli tarım kentleri arasında yer alan Sivas'ta patates hasadı başladı.

2017 yılı Türkiye İstatistik Kurumu resmi verilerine göre toplam patates ekim alanı olarak Türkiye 8'incisi ve tohumluk patates üretiminde ise Konya'dan sonra 2'nci olan Sivas'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Patates Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Kiremitli mevkinde düzenlenen etkinliğe Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu ve çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas'ın patates üretiminde önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, "2017 Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre tohumluk üretiminde ilimiz Konya'dan sonra 2'nci sırada yer almaktadır. Yine yemeklik üretiminde de Türkiye'de 60 bin ton üretimle 8'inci sırada yer almaktadır. Tabi biz bu üretimi daha üst rakamlara çıkarmak istiyoruz. Çünkü patates önemli bir endüstri bitkisi dolayısıyla biz sulu tarım alanlarında bir sistemde mutlaka patates üretimini artırmak istiyoruz. Tabi ilimizde patates ortalama verim olarak 3 ton ile 3 buçuk ton değerleri arasında verim vermektedir. Tabi çeşit özelliğine bağlı olarak da bu verim ortalaması değişmektedir. Tabi ilimize sonbaharın gelmesiyle birlikte yemeklik patates sökümleri de başlamıştır. Şu anda bulunduğumuz tarlada Lady Olympia dediğimiz çeşidin hasadı yapılmaktadır. Bu patatesimizde kızartmalık patatestir. Tabi ben 2018 yılının tüm patates üreticilerine, tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum. Şu anda yemeklik olarak rekolte 60 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Tabi tohumluk olarak da bu yıl 30 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından patates hasadı yapılarak toplanan patatesler çuvallara dolduruldu.