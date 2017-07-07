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07 Temmuz 2017 18:33

Sivas’ta 97 çift evlenmek için ’07.07.2017’ tarihini seçti

Sivas’ta 97 çift nikah tarihlerini özel kılmak için ’07.

Sivas’ta 97 çift evlenmek için ’07.07.2017’ tarihini seçti

07 Temmuz 2017 18:33

07.2017’ tarihini seçti.


Nikahlarını özel bir tarihte kıydırmak isteyen çiftler için 7 Temmuz tarihini seçti. İnsanların hayatında önemli bir nokta olan evlilik için çiftler özel tarihleri seçiyor. Sivas’ta 97 çift evliliklerini özel bir tarih olan 07.07.2017’de kutlamak için Sivas Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne başvurdu. Bu özel günde nikah salonlarında sıraya giren çiftler nikah masasına oturdu.


Bugün evlenen Şeyma Nur ve Mücahit Kocaağ çiftçi mutluluklarını dile getirerek,"Böyle özel bir tarihte nikahımızın kıyılmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum ayrıca Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.




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