Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 19:22

Sivas’ta ABD protesto edildi

Sivas’ta Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto ederek, Filistinliler’in ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek verdi.

Sivas’ta ABD protesto edildi

14 Mayıs 2018 19:22


Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 100 kişililik grup, ellerinde dövizlerle ABD’yi ve İsrail’i protesto etti. Kadınların ve çocukların da katıldığı protesto gösterisinde ’Katil İsrail Filistin’den defol’, ’Katil Amerika Ortadoğu’dan defol’ sloganları atıldı. Grup adına basın açıklaması yapan Özgür-Der Sivas Şube Sözcüsü Süleyman Ceran, "Kardeşlerimiz yaklaşık 4 haftadır direniyorlar. 70 yıldan beri siyonist İsrail Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, çocuk, kadın, genç demeden katliamlarına devam ediyor. Bugün 41 kardeşimiz şehit edildi. İsrail devleti ve askerleri kirli postallarıyla cami içerisinde terör estirerek, ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla saldırarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir" dedi.


Bir süre slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç