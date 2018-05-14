Sivas’ta ABD protesto edildi

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 100 kişililik grup, ellerinde dövizlerle ABD’yi ve İsrail’i protesto etti. Kadınların ve çocukların da katıldığı protesto gösterisinde ’Katil İsrail Filistin’den defol’, ’Katil Amerika Ortadoğu’dan defol’ sloganları atıldı. Grup adına basın açıklaması yapan Özgür-Der Sivas Şube Sözcüsü Süleyman Ceran, "Kardeşlerimiz yaklaşık 4 haftadır direniyorlar. 70 yıldan beri siyonist İsrail Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, çocuk, kadın, genç demeden katliamlarına devam ediyor. Bugün 41 kardeşimiz şehit edildi. İsrail devleti ve askerleri kirli postallarıyla cami içerisinde terör estirerek, ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla saldırarak hukuksuzluğa hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

Bir süre slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı.