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23 Haziran 2017 15:03

Sivas’ta acemi erlerin duygusal yemin töreni

Sivas’ta üç haftalık temel askerlik eğitimini tamamlayan erler, düzenlenen törenle yemin etti.

Sivas’ta acemi erlerin duygusal yemin töreni

23 Haziran 2017 15:03


Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugayı’nda acemi eğitimi gören 1997-2 tertip 2’nci Kademe bin 164 er için General Şükrü Kanatlı Kışlası’nda yemin töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Vekili Sezgin Üçüncü, Garnizon ve 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, bazı il protokol üyeleri ile yemin eden acemi erlerin aileleri katıldı.


Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 3 haftalık temel eğitimlerini tamamlayan bin 164 acemi er iki grup halinde yemin etti.Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan erlere protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri ve hediye verildi. Törende ayrıca Sivas’ta askerlik yapan erlerin baba ve dedelerine katılım belgesi verildi.


Törende konuşan Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, yemin eden askerlerin ulusun güvenliğine layık olacağına inandığını söyledi. Albay Kip erlere seslenerek, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.


Tören yürüyüş ile sona erdi. Tören sonrası askerlerin aileleri ile buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Askerler anne, baba ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.




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