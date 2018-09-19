Sivas'ta Ahilik Haftası kutlandı

Sivas'ta 31'incisi düzenlenen Ahilik Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları Ahi Emir Ahmet Türbesi önünde kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, Sivas Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Daha sonra programa geçildi. Sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mehteran takımı konser verdi.

Programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz,"Sanatın ahlakla yoğrulduğu ahilik belirli kurallarla işleyen esnaf ve birliğinin anlamıdır. Bu hafta bir sürü etkinlikler yapılacak. Bu etkinliklerin amacı Türk esnafının çağa uygun geleneklerini yaşatmak, sanat ve ticaret iş ahlakını yerleştirmek ve tanıtmaktır. Esnaf toplumumuzun taşıyıcı kolonudur. Ahilik bu coğrafyanın esnaf örgütüdür. "dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise "Ahilik sisteminden yetişen birisinin bir işi sadece ticari kazanç olarak yapması mümkün değildir. O iş onun haysiyeti, şerefi adeta namusu, geleceğe vurduğu mühür olarak görüyor esnaf. Bir esnaf, Ahilik anlayışı ile yetişen bir zanaatkar bir işi yaparken hiç para almasa da, zararına da olsa eğer orada kendi mührü olacaksa ki oluyor, onu hak ettiği şekilde yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kutlamaları yapmamız önemlidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz 'Yılın Ahisi' ödülünü mobilyacı Nadir Yüzer'e takdim etti. 'Yılın Kalfası' seçilen oto elektrik işi ile uğraşan Mehmet Akkuş'a ödülünü Vali Davut Gül verirken, 'Yılın Çırağı' olan doğalgaz tesisatçısı Emre Erdoğan'a ise ödülünü CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu takdim etti. Daha sonra farklı mesleklerde odalar tarafından belirlenen esnafın yemin töreni yapıldı. Yemin töreninin ardından Kırşehir Ahi Şed Kuşatma ekibi tarafından usta-çırak ilişkisinin anlatıldığı gösteriye yer verildi. Ahilik Haftası etkinlikleri etli bulgur pilavı ikramı ile sona erdi.

Programa Sivas Valisi Davut Gül,İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, SESOB Başkanı Beşir Köksal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.