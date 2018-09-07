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07 Eylül 2018 16:03

Sivas’ta ’Aile ve Farkındalık’ semineri

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen ’Eğitime Uzanan Yol’ projesi kapsamında Sivas’ta ’Aile ve Farkındalık’ semineri düzenlendi.

Sivas’ta ’Aile ve Farkındalık’ semineri

07 Eylül 2018 16:03


7-9 Eylül tarihlerinde Sıcak Çermik Kaplıcalarında düzenlenen programın kapanış toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Şube Müdürü Süleyman Bekdaş’ta katıldı.


Savaşçı, burada yaptığı konuşmada,"Bizler İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur inancındayız. Yine eğitimciler olarak engelli olsun olmasın her bir öğrencimizin, bireyimizin bu ülkenin yarınlarında mihenk taşı vazifesi göreceğinin bilincindeyiz. Sizlerin gayretleri ve verilen bu eğitimlerle engelli öğrencilerimiz daha müreffeh yaşam süreceklerdir" dedi.


Savaşçı’nın konuşmasının ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Vuran ve Avukat Cansu Korkmaz tarafından ’Otizmli Çocukların Özel Eğitimi’ ve ’Eğitimde Haklar’ konulu seminer verildi.


Aralarında Sivas’ın da bulunduğu 11 ilde uygulanan proje ile illerde bulunan öğretmenlerin otizm konusunda mesleki kapasitelerinin artırılması, ailelerin ve bölge halkının otizm konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinde artış sağlanması amaçlanıyor.




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