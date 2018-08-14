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14 Ağustos 2018 10:08

Sivas’ta ’Aqua Park’ çalışmaları sürüyor

Sivas’ta sosyal alanda büyük bir eksikliği tamamlayacak olan ’Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi’ Sıcak Çermik’te yükseliyor.

Sivas’ta ’Aqua Park’ çalışmaları sürüyor

14 Ağustos 2018 10:08


Sivas Belediyesi tarafından 15 bin metrekare olarak projelendirilen kompleks; erkek ve kadın olmak üzere iki ayrı tesisten oluşacak. Proje içerisinde yüzme havuzları, fin hamamı, sauna, tuz odası, su kaydırakları ve su oyunlarının bulunduğu alanlar yer alacak. Çocuk oyun alanlarının da yapılacağı tesiste; otopark, kafeterya ve restorant hizmetleri de verilecek.


İnşaatı hızla yükselen Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi’nde dış cephe kaplaması devam ederken su oyunlarının bulunduğu alanlarda kaydıraklar yerleştirilmeye başlandı.


Yakın zamanda tamamlanması planlanan proje ile birlikte Sivas; termal turizm alanında dev bir yatırımla yepyeni bir eğlence merkezine kavuşmuş olacak.




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