Sivas'ta atık giysi kumbara uygulaması

Sivas Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Şehirde ilk etapta 50 farklı noktaya yerleştirilen kumbaralara, vatandaşlar evlerinde kullanmadıkları, eskimiş tekstil eşyaları ve ayakkabılarını atabiliyor. Burada biriken malzemeler yetkili firma tarafından iki günde bir toplanarak ayırt ediliyor. Ardından geri dönüşüm fabrikasına gönderilen atıklar, ısı yalıtım malzemeleri başta olmak üzere farklı ürünlerin yapımında kullanılıyor. Bu süreçte firma tarafından belediyeye yıllık 50 bin TL ödeniyor. Elde edilen bu gelir ise Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardım olarak yansıyor.

Proje sayesinde büyük yer kaplayan tekstil atıkları çöp depolama alanına götürülmeden bertaraf ediliyor. Depolama sahasının kapasitesi giysi atıklarıyla kısa sürede dolmadığı gibi, elektrik enerjisi elde edilen metan gazının da daha çabuk açığa çıkması sağlanıyor.

Kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları vatandaşlar tarafından takdir topluyor.