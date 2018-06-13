Sivas’ta bayramda ulaşım ücretsiz

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan düzenlemeye göre 13 Haziran Çarşamba ve 14 Haziran Perşembe günleri Yukarı Tekke Mezarlığına ziyaretler için eski adliye arkası durağından direk otobüs seferleri olacak. Ramazan Bayramı’nın birinci ve ikinci gününde ise şehir içi halk otobüsleri ücretsiz olacak. Halk otobüsü seferleri birinci gün sabah 09.00’da, iki ve üçüncü gününde ise 08.00’de başlayarak gece 01.00’e kadar devam edecek.

Öte yandan belediye tarafından Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’na yapılan otobüs seferleri ise bayram süresince devam edecek. Vatandaşlar tüm seferlerle ilgili detaylı bilgiyi 444 58 44 numaralı çağrı merkezini arayarak veya belediyenin internet sitesinden öğrenebilecek.