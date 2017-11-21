Sivas’ta ’Bir Fidan Bin Hayat’ kampanyası

Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD), Sivas Ahlak Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED), Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü (SİZDER), Seher Hanımlar Derneği ve Pıtırca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği fidan dikim faaliyeti ile 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Tavra Deresi’nde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ÇEKÜD İl Temsilcisi Teyfik Yılmaz, fidan dikim yönteminin çok önemli olduğunu, çok fidan dikmekten ziyade doğru fidan dikiminin hedeflenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca dikimin nasıl olması gerektiğini uygulamalı olarak anlatan Yılmaz, ayrıca katılımcılara fidan dikimi ile ilgili broşürler dağıttı. Daha sonra fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğin ardından katılımcılara yemek ikramı da yapıldı.