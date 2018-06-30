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30 Haziran 2018 14:06

Sivas’ta buğday tarlasında yangın

Sivas’ın Suşehri ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivas’ta buğday tarlasında yangın

30 Haziran 2018 14:06


Yangın Suşehri ilçesi Kemalpaşa Mahallesi D-100 karayolu kenarındaki Zeki Uysal’a ait buğday tarlasında çıktı. Tarladan duman çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tarlanın bir bölümünü sardı. Olay yerine gelen Suşehri Belediyesine ait itfaiye ekipleri yanan buğday tarlasına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler uzun süre soğutma çalışma yaptı. Yangın sonrası tarlada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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