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19 Mayıs 2018 16:04

Sivas’ta camilere çirkin saldırı

Sivas’ta akli dengesi bozuk olduğu düşünülen bir kişi girdiği iki camide hasara neden oldu.

Sivas’ta camilere çirkin saldırı

19 Mayıs 2018 16:04

Saldırdığı camide de cep telefonunu düşürdü.


Sivas’ta meydana gelen olayda akli dengesi bozuk olduğu düşünülen bir kişi ilk önce Ataman camisine saldırdı. Caminin giriş kısmındaki camları kıran saldırgan caminin içerisine girip avize ve cami kapısına karar verdi. Saldırgan caminin din görevlisinin üzerine yürüdü. Kaçmayı başaran din görevlisi kendini bir odaya kapatıp, saldırıdan kurtuldu. Saldırgan caminin avizelerini kırarken cep telefonunu düşürdü. Cep telefonunu düşürdüğünü fark etmeyen saldırgan daha sonra camiden ayrılıp yakın bir noktada bulunan Deveci camisine de saldırdı. Her iki camide hasara neden olan kişi polis ekipleri tarafından 3. bir camiye saldırma girişimi içerisindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırılar camilerin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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