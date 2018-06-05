Sivas’ta Çevre Günü kutlandı

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kent meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çevre yürüyüşü yapıldı. İnönü Bulvarı üzerinde başlayan yürüyüşte minik öğrenciler geri dönüşümle yaptıkları kıyafetlerle ilgi odağı oldu. Öğrenciler sloganlarla çevre temizliğine dikkat çekti. Yürüyüşün ardından Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Çevre Günü Programı’na geçildi. Burada Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın çevrenin çok önemli olmasına rağmen ihmal edildiğini belirterek,"Biz sorunlarla karşılaştığımız zaman çözüm arayan bir kültürden tehditleri önceden fark edip sorun olmadan çözüm üreten bir yapıya bir anlayışa kavuşmamız lazım. Bunu yapamadığımız zaman bu çok sayıda cana mal oluyor. Çok sayıda ekonomik değerlere mal oluyor. Bizler sağlığımız için, kendimiz için bir çok şeyi yaptığımızı zannediyoruz, düşünüyoruz. Ama çevresel konularda yapmış olduğumuz ihmalleri faturası en çok bizim sağlığımızı tehdit ediyor" dedi.

Konuşmanın ardından anaokulu ve ilkokulu öğrencileri çevre konusuyla ilgili hazırladıkları tiyatro gösterilerini sundu. Programa Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, öğrenciler ve veliler katıldı.