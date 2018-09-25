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Sivas'ta çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Sivas’ta polis ekiplerince çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan uygulamada bin 364 şahıs sorgulanırken aranması olan 6 şahıs ile birlikte yurda kaçak yollarla giren 9 göçmen yakalandı.

Sivas'ta polis ekiplerince çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan uygulamada bin 364 şahıs sorgulanırken aranması olan 6 şahıs ile birlikte yurda kaçak yollarla giren 9 göçmen yakalandı.


Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçların denetim uygulaması yaptı. Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yapılan uygulamada üniversite çağındaki gençlerin özellikle uyuşturucu madde, terör nitelikli oluşumlar, narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması korunması ile eğitimlerini güven ortamında sürdürmeleri amaçlandı.


Denetimlerde bin 364 şahıs sorgulanırken aranması olan 6 şahıs ile yurda kaçak yollarla giren 9 göçmen yakalandı. 68 park ve 246 işyeri kontrol edildi. 3 işyerine cezai işlem uygulandı. 166'sı okul servisi olmak üzere 224 araç kontrol edilerek 5 araca 687 lira para cezası kesildi.

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