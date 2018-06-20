Sivas’ta çözüm “Göçü durdurmak”

sıra Milletvekili adayı Ulaş Karasu, Sivas’ta sorunların çözümü için öncelikle göç önleyeceklerini söyledi.

Koyulhisar ve Hafik ilçelerinde seçmenlere seslenen Karasu, Sivas’ın sorunlarını çözmek için öncelikle göçü durduracaklarını belirtti. Karasu, “Sivas maalesef göç veriyor. Acilen bunu durdurmamız şarttır. 2000 Yılında Koyulhisarın ve Hafik’in nüfuslanı bugün ki nüfuslarının iki katıydı. Hafik ilçemizin 2000 yılı nüfusu 19 bin 313 iken bu yıl 8 bin 600’e düştü. İlçelerimiz, köylerimiz hızla göç veriyor. Bir çok ilçemiz bugünkü iktidarın çıkardığı Belediye yasasına göre Belde bile olamaz. Bir yerleşim merkezinin Belde olabilmesi için 2 bin Nüfus şart, ancak bizim bir çok ilçemizin nüfusu bu rakamın altında. Sivas yerleşim yeri olarak Türkiye’nin birinci sırasında. Coğrafya olarak ise ikinci sırada. Ancak gelin görün ki ilçe ve köylerin tamamında sadece 200 bin seçmen yaşıyor. Batıdaki bir ilin küçük ilçesinden daha az. Bunun en önemli sebebi üretimin olmaması ve istihdam imkanının olmamasıdır.”dedi.

CHP iktidarı ile göç önlenecek

Karasu, CHP iktidarı ile Sivas’ta göçün önleneceğini ifade edip, “CHP iktidarında yapacağımız ilk iş üretim ekonomisine geçmek olacak. Sivas gibi illerin özel teşvik kapsamında olması lazım. Sivas gibi iller pilot bölge ilan edilmeli. Bir alanda özel olarak seçilmeli. Şimdi iktidar vekilleri diyor ki ‘ikinci organize sanayi kuruyoruz. İşsizliği bitireceğiz.’ Tabii ki ikinci organize sanayi kurulsun. Sonuna kadar destekliyoruz. Ancak biz daha birici organize sanayi doğru dürüst kullanamadık ki. Birinci organize sanayide doğru dürüst çalışan iki üç tane firma var. Bir çok bina gıdacıların ve inşaatçıların deposu oldu. Organize sanayi bölgemizde çalışan toplam işçi 7 binin altında. Bu sayının bin 970’ü Sivas’ta sadece tek bir fabrikada çalışıyor. Hani Bizim memlekette derler ya aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye. CHP’nin tek başına iktidarda olduğu yıllarda Sivas’a yaptıkları ortada, kaç fabrika yapmışız herkes biliyor. Aynen yenilerini yapacağız. Biz bu göçü durduracak tek partiyiz. Bizim dönemimizde Sivas eski günlerine hızla geri dönecek” şeklinde konuştu.

Hızlı tren yavaş tren oldu

Karasu, hızlı tren projesinin 2019 yılında bitirilmesinin güç olduğunu ifade edip, hızlı tren projesinin yavaş ilerlediğini dile getirip, “Hızlı tren yavaş tren oldu. 2019 yılında tamamlanacağı söyleniyor. Ben inşaatçıyım. Bu hayal bile olamaz. Hızlı tren ülke için olması gereken bir proje. Sivas gibi göç veren geri kalmış iller için elzem bir proje. İktidar ilk açıkladığında tüm Sivaslılar çok sevinmiştik. O zaman ne demişlerdi ‘2014’te Hızlı trenle Sivas’tan İstanbu’a beş saatte gideceksiniz’ demişlerdi. Ne oldu; 2014 oldu, 15, oldu 17 oldu, 18 oldu halen hızlı tren gelmedi. Tren hızlı ama projesi oldu yavaş tren. Şimdi yine seçim var yine aynı hikaye, diyorlar ki 2’019 da gelecek. Kimi kandırıyorsunuz. Daha istasyonun nereye yapılacağı belli değil. Bakan çıkıyor, şuraya diyor. Vekil çıkıyor hem oraya hem şuraya diyor. Nereye yapacaksınız kardeşim artık karar verin. Ben inşaatçıyım daha istasyonun yeri belli değilse bu trenin Sivas’a gelmesi 2019 için hayal bile değil demektir. Korkarım bu hikaye yi iktidar bir seçim daha kullanmaz.”şeklinde konuştu.