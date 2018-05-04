Sivas’ta DSİ kavşağı ve üst geçildi

Sivas Belediyesi tarafından şehrin trafik sorununu çözümü, şehrin Karşıya bölgesine bağlanmasına sağlamak ve 40 köyü şehir merkezine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan DSİ kavşağı ve üst geçidinin yapımının tamamlanmasının ardından açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Ulaşım medeniyettir. Karşıyaka bölgemizin merkezle, şehirler bağlantısı maalesef kopuktu. Bu konuda yıllardan beri bizlerden talepler olmuştur. İlk dönemimizde bu talebe cevap vermek adına Sivasspor tesislerinin oradan bir köprü yaptık. Ama başta muhtarımız başta olmak üzere köprünün yanlış yerey yapıldığını söyledi. Halbuki orası da önemli bir aks bağlantısıydı. Karşıyaka’yı bir bütün olarak şehre bağlayan bir yoldu. Ama onların talebi tarihi köprüye yakın bir noktadan hem Karşıyaka’nın hem de İlbeyli köylerinin bağlantısıydı. Tabi buda gerekliydi. Biz bununla ilgili projemizi hayata geçireceğimizi söylemiştik. İki aşamalı olan bu projenin birinci aşamasını resmi olarak hizmete açıyoruz. Buhara Caddesi’ni mevcut çevre yoluna bağlayan DSİ kavşağı düzenlemesi, köprülü kavşak ve çevre yolu kavşağıyla birinci aşamayı tamamlamış durumdayız. Bu projeyi Devlet Demiryolları ile birlikte inşa ettik. Toplam maliyeti 10 milyon 800 bin liradır. Bunun büyük bir kısmını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı karşıladı diğer bölümünü de belediyemizin ilgili birimleri karşıladı. Sivas’ımız için önemli bir eser önemli bir yatırım oldu." dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Aydın ve diğer katılımcılar açılışı gerçekleştirdi. Başkan Aydın makam aracıyla DSİ kavşağı ve üst geçidinde ilk sürüşü yaptı.

Törene Vali Vekili Mehmet Nebi Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel ve vatandaşlar katıldı.