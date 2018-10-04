Sivas'ta duman operasyonu

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen duman operasyonunda bol miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde ‘Duman' adı verilen geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 16 ekip ve 38 personelin görev aldığı operasyonda çok sayıda iş yeri arandı. Yapılan aramalarda 11 bin 240 adet doldurulmuş makaron, 190 kilo kıyılmış tütün, 12 kilo nargile tütünü, 59 adet sarma makinesi ele geçirildi. 5 iş yerine kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında 10 iş yerine ise tütün kanununa muhalefet kapsamında işlem yapıldı.