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11 Temmuz 2018 16:10

Sivas’ta duraklar bir bir akıllanıyor

Sivas Belediyesi’nin tarafından hazırlanan ’Akıllı Durak’ projesi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (ORAN) 400 bin lira değerinde hibe almaya hak kazandı.

Sivas’ta duraklar bir bir akıllanıyor

11 Temmuz 2018 16:10


Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2017 yılında şehir merkezinde ilk örnekleri hayata geçirilen ’Akıllı Durak’ projesinin mahallelerde de yaygınlaştırılması için önemli bir adım atıldı. Hazırlanan proje bilgilendirme ekranları, akıllı telefon,engelli araç şarj istasyonları, karekod ve ’Otobüsüm Nerede’ uygulaması gibi birçok teknolojik yeniliği bünyesinde barındırıyor. Birçok teknolojik yeniliği bünyesinde barındıran Akıllı duraklar için yapılan projenin başvurusu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Toplamda 150 adet yeni durak için 709 bin lira bütçe ön görülen projenin 400 bin lirası ORAN tarafından karşılanacak. Başarılı projeler arasında kendine yer bulan ’Akıllı Durak’ projesi için Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Davut Gül, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve protokol üyelerinin katılımıyla imza töreni düzenlendi.




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