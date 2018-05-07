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07 Mayıs 2018 11:20

Sivas’ta Edebiyat Günleri

Sivas Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen edebiyat günleri başladı.

Sivas’ta Edebiyat Günleri

07 Mayıs 2018 11:20


Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan programda ’Geçmişten Günümüze Edebiyatçılarımız’ fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından programa geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül; kültür, sanat ve edebiyatın bütün şehirlere yakıştığını ancak Sivas’a daha çok yakıştığını ifade ederek,"Sivas’ın geçmişinden bugüne kadar ilim, irfan, yazarlar, ozanlar, medreseler şehridir. Bunun Sivaslılar olarak altını doldurmamız lazım, değerlerimize sahip çıkmamız lazım, değerlerimizin farkında olmamız lazım." dedi.


Konuşmaların ardından panele geçildi. Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Akkaya’nın başkanlığını yaptığı panelde İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Koç, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Yalçın Yılmaz, Şair Bekir Oğuzbaşaran ’Bir Gönül Adamı Fethi Gemuhluoğlu’ hakkında bilinmeyenleri anlattı.


Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, yazarlar ve öğrenciler katıldı.




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