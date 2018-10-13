Sivas'ta 'Eğitim Paydaşları Çalıştayı' başladı

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Eğitim Paydaşları Çalıştayı' başladı.

Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştay saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı,"Bir ülkenin varlığını devam ettirmesinin temelini oluşturan eğitim; birey ve toplumun gelişmesini sağlayan, milli ve manevi değerleri nesilden nesle aktaran oldukça önemli bir süreçtir" dedi. Savaşçı, bu sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için öğretmen, öğrenci, veli ve idareciler başta olmak üzere toplumun her kesimine büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Savaşçı, "Bu bilinç ile bizler bugün eğitim paydaşları çalıştayın da tüm paydaşlarımızı Sivas'ta ilk defa aynı masa etrafında bir araya getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki Sultan Şehir Sivas gibi camileri ile medreseleri ile hemen her dönem eğitimin kalbi olan bir şehirde eğitim öğretim faaliyetlerini yalnızca yazılı bir müfredat çerçevesine hapsetmek; öğrencilerimiz için büyük bir haksızlık olacaktır. İstiyoruz ki okullarımızda eğitim öğretim faaliyetleri kadar sosyal, kültürel çalışmalara da ağırlık verilsin şehrimiz; hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettirebilsin ve gençlerimiz, 21'inci yüzyıl becerileri ile donanmış bireyler olarak hayata hazırlansın" dedi.

Sivas'ın son birkaç yılda yaklaşık 600 milyon lira eğitim yatırımı aldığını ifade eden Savaşçı,"Bu yatırımlarla eğitimde fiziki ihtiyaçlarını yüzde yüze yakın bir oranda tamamlayarak 2019-2020 yılından itibaren merkez ve ilçelerindeki tüm okulları ile tam gün eğitime geçemeye hazır olan Türkiye'deki ender şehirlerden biri olmuştur" şeklinde konuştu.

131 bin 363 öğrenciye 6 bin 134 derslikte yaklaşık 9 bin öğretmenle hizmet ettiklerini anlatan Savaşçı,"Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler; artık okul, derslik, öğretmen, bina ihtiyacını konuşmuyoruz. Bizim gündemimizde 'Stem Atölyeleri, Kodlama Eğitimleri, Sivas Yetenek Merkezi' gibi projeler var. Emin adımlar ilerlediğimiz bu yolda istedik ki tüm paydaşlarımızın fikirlerini alalım, eğitim-öğretim anlamında varsa problemlerimiz onları tespit edelim ve sorunların özüne inelim. Eğitim-öğretim durumunu masaya yatırarak var olan problemlere çözüm önerileri getirecek ve ilerde yaşanabilecek sıkıntılara karşı şimdiden önlem alacağız. Ayrıca, tüm paydaşların fikirlerine müracaat ederek şehrimizin eğitimini daha ileri seviyeye taşıyacak yeni projelerin hayata geçirilmesine de imkan sağlayacağız. Çalıştay neticesinde tespit edilen problemlerle ilgili çözüm önerileri getireceğiz ve çalıştay raporunu hem kamuoyu ile paylaşacak hem de ilgili makamlara ulaştıracağız."ifadelerini kullandı.

Savaşçı'nın konuşmasının ardından eğitim paydaşlarından oluşan gruplar çalışmalarına başladı. Çalıştaya, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci, veli temsilcileri, servis ve kantin işletmecileri ile okullarda görevli yardımcı personel katıldı.