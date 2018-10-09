Sivas'ta eğitim sorunları masaya yatırılacak

Sivas'ta, eğitim-öğretim faaliyetleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 'Eğitim Paydaşları Çalıştayı'nda ele alınacak. Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sivas'ta ilk kez düzenlenecek olan çalıştaya eğitim-öğretim faaliyetlerinin her kademesinde görev alan paydaşlar katılacak.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 13 Ekim Cumartesi günü Sivas Öğretmenevinde gerçekleştirilecek olan çalıştayın kapsam ve amacı hakkında bilgi verdi.

Savaşçı,"Okul-veli iletişimi, akademik başarı, hijyen, kantin, taşıma hizmetleri, okul güvenliği, sosyal, kültürel, bilimsel faaliyetler ve akademik başarıların kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bu çalıştay ile ilimizin eğitim-öğretim durumun masaya yatırarak var olan problemlere çözüm önerileri getirmek ve ilerde yaşanabilecek sıkıntılara şimdiden önlem almak istiyoruz. Ayrıca, tüm paydaşların fikirlerine müracaat ederek şehrimizi eğitim-öğretim anlamında daha ileri seviyeye taşıyacak yeni projelerin hayata geçirilmesine de imkan sağlamayı hedefliyoruz. Çalıştayımıza eğitimin farklı kademelerinde hizmet veren yaklaşık 100 paydaş katılacak. Bu çalışma ile karşılaşılan sorunların özüne ineceğiz. Farkına varamadığımız bir aksaklığı okullarımızda görevli yardımcı personelimiz, kantin işletmecimiz, öğrencimiz, veli temsilcilerimiz bize aktarma imkanı bulacak. Tespit edilen problemlerle ilgili çözüm önerileri getireceğiz ve çalıştay raporunu kamuoyu ile paylaşıp ilgili makamlara ulaştıracağız."ifadelerini kullandı.