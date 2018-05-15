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15 Mayıs 2018 10:40

Sivas’ta fırınlara Ramazan denetimi

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesi fırınlarda hijyen ve ekmek gramajı denetimi yaptı.

Sivas’ta fırınlara Ramazan denetimi

15 Mayıs 2018 10:40


Zabıta ekipleri Ramazan ayının gelmesi ile birlikte fırınlarda denetimini artırdı. Ekipler ekmek gramajına uyulup uyulmadığını kontrol etti. İl merkezinde bulunan fırınları denetleyen zabıta ekipleri ekmeklerde ki gramajı terazi ile kontrol ederek gramajın fiyata uygun olup olmadığına baktı. Fırınların temizliğini de kontrol eden ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.


Zabıta Amiri Nazir Yıldız Ramazan ayı rutin denetimlerin devam ettiğini belirterek,"Ramazan ayından dolayı tekrar bu ekmek gramajına bakıyoruz. Vatandaşın daha sağlıklı ekmek yemesi için Ramazan ayında ayriyeten önem veriyoruz. Denetimimiz rutin devam edecek. Vatandaş ne zaman çıkacağımızı bilmeden gece saat 3’de somun ekmek fırınlarına gündüz ise pide fırınlarının denetimi devamlı yapılmaktadır. Ekmeklerin son gıda maddeleri tüzüğüne göre en az 200 gramdan başlayarak üretilmek mecburiyetindedir. Onun için 200 gramdan aşağı olan ekmekler için karar tutanakları düzenleniyor. Bununla birlikte encümenden çıkan karara göre de cezalandırılır" dedi.




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