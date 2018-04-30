Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 15:52

Sivas’ta ’Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası’

Sosyal Destek (SODES) hibe programı kapsamında Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve 16 ilçenin katılacağı ’Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası’ başladı.

Sivas’ta ’Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası’

30 Nisan 2018 15:52


Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan,"SODES projesi kapsamında 16 ilçemiz ve merkez ilçemiz futbol turnuvasında karşı karşıya gelecek. Müsabakaların kardeşlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum ve tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.


’Futbol Okulu Projesi Futbol Turnuvası’ kapsamında, A grubunda yer alan; Kangal, Ulaş, Gemerek ve Sivas İl Özel İdare takımları, B grubunda yer alan; Zara, Hafik, Gürün ve Suşehri takımları, C grubunda yer alan; Doğanşar, Gölova, Şarkışla ve Koyulhisar takımları ile D grubunda yer alan Divriği, Altınyayla, Akıncılar, Yıldızeli ve İmranlı takımları çekilen kura sonucuna göre karşı karşıya gelecekler.


3 gün boyunca devam edecek müsabakaların sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri, düzenlenecek tören ile verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç