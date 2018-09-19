Sivas'ta Gaziler anma proğramı

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

İlk olarak Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Çelenk sunumunun ardından Vali Davut Gül ve il protokolü gazileri evlerinde ziyaret etti. Vali Davut Gül ve il protokolü daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği, Polis Şehitliğini ve Gaziler mezarlığın ziyaret etti. Burada Şehit ve Gazi mezarlarına karanfil bırakan Gül ve beraberindekiler dua etti.

Programa 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sivas Şube Başkanı Mustafa Hızal ile diğer il protokolü katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı çelenk sunumunun ardından yaptığı konuşmasında, “ Gaziler günü aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna muharrebe meydanlarında canlarını ortaya koyan fedakar ve kahraman gazileri şerefle kahramanlık günüdür. Gaziler gününü kutlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz “ dedi.